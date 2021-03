Le accuse sono quelle di appropriazione indebita, riciclaggio e auto-riciclaggio. Sono 10 le persone coinvolte in un’indagine della Questura di Brindisi in relazione a tali reati e che, in ordine a questi capi di accusa, sono stati raggiunti questa mattina dai militari della locale squadra mobile.

La polizia, dalle prime ore di questa mattina, sta dando esecuzione alle misure cautelari nei confronti di tali soggetti, in quella che è stata già denominata operazione “Golden Cars”, di cui si attendono ulteriori dettagli.

