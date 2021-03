Una delle vie principali di Bari è al buio da giorni. Si tratta, in particolare, di via Giovanni Candura, al quartiere San Paolo. A segnalarlo Michele Genchi, del Comitato Santa Rita, preoccupato, assieme agli altri, per la possibilità che a causa della scarsa visbilità possano verificarsi anche incidenti.

“E’ una strada molto trafficata, porta in diverse vie di quartiere – ha raccontato – Ieri sera, tra l’incrocio di via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni, stava per accadere un incidente stradale” – ha sottolineato. Ad evitare che accadesse il peggio, sottolinea Genchi, il fatto che in quell’angolo si trova la Cappella Santa Rita, illuminata nelle ore serali, in particolare fino alle 21. Nonostante le diverse segnalazioni effettuate dai cittadini ai vigili urbani però, la situazione resta la stessa ormai da giorni.

Nelle vicinanze della via in questione si trova inoltre anche l’interporto, motivo per cui, soprattutto nelle ore notturne, transitano i camion. Fattore per cui, secondo Genchi, si rende necessario intervenire immediatamente. “Non vorremmo che accadano incidenti per colpa della luce – sottolineano dal Comitato Santa Rita – chiediamo che qualcuno intervenga il più presto possibile” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.