“Voglio vincere tutte le gare, non mi interessa giocar bene, ma arrivare più in alto possibile”: il tecnico del Bari, Massimo Carrera, suona la carica in vista della sfida di domani al San Nicola contro il Potenza.



“Mi piace vincere – dice – per conquistare i tre punti tutti devono sacrificarsi. Questo è il segreto di una squadra di calcio. Si gioca in 16, ma tutti devono attaccare e difendere, correre quando non si ha la palla”. “Mercato? Se ci sarà modo di intervenire, lo faremo. Ho un gruppo fantastico”.



Infine una battuta sulla corsa al secondo posto: “Se l’Avellino va a 300 all’ora, noi dobbiamo andare a mille. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. I lucani? Giocano un buon calcio, con il 4-3-1-2, non li sottovaluto”.



