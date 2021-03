“Il livello di contagiosità da Covid19, per fortuna, è ancora sotto il valore di 1, per cui Bari resta in zona gialla, però è molto probabile che dalle verifiche che stanno facendo in queste ore, l’elemento introdotto dal Dpcm dei 250 contagi in più settimanali su 100mila abitanti, potrebbe portare a nuove restrizioni per le scuole nelle province di Bari e di Taranto”. A parlare è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della visita ufficiale del premier albanese Edi Rama per il trentennale dell’emigrazione di massa in Puglia del popolo albanese.

Interrogato sulla situazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sul territorio, Decaro ha espresso cauto ottimismo sull’avvicinarsi della “soluzione” al diffondersi del contagio, ma non ha perso occasione per tornare a lanciare un appello a tutta la cittadinanza barese: “Siamo vicini alla soluzione del problema, la campagna di vaccinazione ci permetterà di contrastare il virus, ma adesso dobbiamo continuare a difenderci mantenendo il distanziamento e evitando gli assembramenti – ha spiegato, ancora una volta il primo cittadino e presidente nazionale dell’Anci – Motivo per il quale insieme ad altri sindaci del nostro paese ma, in particolar modo dell’Area metropolitana di Bari, ho deciso di adottare un nuovo provvedimento, come già fatto nel passato: quello di vietare l’asporto delle bevande dopo le 18”.

Ciò, secondo il sindaco, si rende necessario perché, nonostante la norma che impedisce gli assembramenti e la consumazione di cibo e bevande per strada e fuori dai locali, troppo spesso questo accade ancora in città. “Per limitare gli assembramenti e facilitare l’attività delle forze dell’ordine, quindi – prosegue Decaro – abbiamo imposto il divieto di asporto delle bevande dopo le 18 per evitare il più possibile che ci siano contagi. So che è dura, è passato un anno, sta migliorando il clima e la temperatura e abbiamo tutti voglia di uscire: possiamo farlo in zona gialla ma dobbiamo mantenere le distanze, utilizzare la mascherina, igienizzarci le mani”. E poi, rivolgendo un ultimo accorato appello alla collaborazione di tutta la cittadinanza, il sindaco conclude: “Un altro piccolo sforzo: dobbiamo cercare dentro di noi quel poco di forza che ci è rimasta per fare un ulteriore sacrificio. Poi arriverà l’estate e arriveranno gli altri vaccini che stiamo aspettando”.

