Amiu Bari al fianco delle donne e delle sue dipendenti. L’azienda di igiene urbana, in occasione della giornata internazionale della donna, ha voluto rendere omaggio alle sue dipendenti, ricordando il lavoro che svolgono per la città ogni giorno.

“In occasione della Giornata internazionale della Donna, Amiu Puglia spa – si legge nel post – ribadisce il proprio sostegno per il riconoscimento dei diritti, per la parità di genere e contro ogni forma di violenza, di sopraffazione e di mancanza di rispetto verso le donne, senza distinzione, prima di tutto verso le proprie dipendenti. Sono donne che, ogni giorno, svolgono il proprio lavoro, impegnandosi per la difesa dell’ambiente, per la bellezza e per il decoro di questa città, donne che meritano rispetto e, in questo senso, l’Azienda ha avviato un percorso di ascolto delle proprie dipendenti perché solo comprendendone le esigenze, le necessità e i bisogni si può migliorare la condizione femminile e, soprattutto, incrementarne la consapevolezza, la difesa dei propri diritti e della propria dignità”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.