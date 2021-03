Entro l’estate, sperando nel calo dei contagi Covid, il nuovo parco nel cuore di Bari potrà riaprire ai cittadini e agli sportivi dopo due anni di cantiere (affidamento lavori il 25 gennaio 2019). Il progetto da 1.700.000 euro, ideato dall’architetto Massimiliano Fuksas, ha trasformato una porzione dell’ex caserma Rossani ormai in abbandono. Attraverso la realizzazione di un parco urbano e di strutture sportive dilettantistiche in un’area di circa 30.000 mq, compresa tra le vie De Bellis, Petroni e Benedetto Croce e delimitata a sud dal blocco di tre edifici in corrispondenza della stazione centrale.

Al posto del cemento oggi ci sono sentieri ciclopedonali, vegetazione su un’area di 3500 mq, con 192 alberi. Oltre al campo da basket multi sport, giochi ed aree per bambini, la rampa per lo skateboard e un perimetro sicuro per lo sguinzagliamento dei cani. Dell’importo complessivo del progetto, circa 90mila euro saranno invece impiegati solo per installare alcune telecamere, considerato che i plinti di fondazione e i cavidotti sono stati già predisposti nei mesi scorsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.