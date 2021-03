Delirio sul ponte Adriatico in direzione cimitero. Lunghe code e caos traffico sia per accedere al cimitero sia per svoltare per corso della Carboneria e raggiungere il centro. Tantissime le auto che si sono riversate in strada, molti per raggiungere il Murattiano per passeggiate domenicali.

Bari e la Puglia è in zona gialla: tutti gli spostamenti sono consentiti, ma restano comunque inascoltati gli appelli dei sindaci a restare a casa o comunque a stare attenti, per limitare i contagi.

