Dopo la brusca accelerazione della scorsa settimana la curva epidemiologica Covid a Bari sembra rallentare, mentre all’orizzonte si attendono gli effetti di una terza ondata di contagi. Lo conferma l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del Comune: rispetto al picco di 5 giorni prima – 28 febbraio con 3.261 isolati – nel capoluogo pugliese al 5 marzo si contano 3.114 isolati, di cui 2.293 positivi al virus. I nuovi in isolamento sono 308, quelli invece usciti da isolamento a quota 543. Il numero di baresi in quarantena appartenenti a famiglie con almeno un cittadino in isolamento è di 5.918, dato praticamente invariato rispetto alla rilevazione dello scorso 28 febbraio.

Tutti i dati sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare e sono al netto dei ricoveri ospedalieri, ulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia sui casi del giorno precedente. (In basso la mappa quartiere per quartiere)

