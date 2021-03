Una “c” tracciata all’ingresso e un animale “sacrificato” all’interno. E’ la scoperta di un residente che fa pensare al satanismo al quartiere Carbonara di Bari, a poca distanza dall’ospedale Di Venere in via Fratelli De Filippo ad angolo via De Curtis. Nella piccola struttura senza porta e in abbandono – come mostra il video in basso – è stata rinvenuta una capra in decomposizione forse, appunto, come sacrificio per una pratica vicina al satanismo.

