Il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro ha scelto di celebrare sui social a giornata internazionale della donna con un impegno concreto a fermare le pubblicità sessiste, che in qualche modo utilizzano il corpo femminile e ledono la dignità delle donne.

“Nella mia vita – scrive Decaro – ho avuto mille modi e occasioni per onorare giornate come l’8 marzo. Qualche volta ci sono riuscito, altre volte meno. Quindi non è scrivendo un post sui social che onorerò degnamente la giornata internazionale della donna. Ma cercando di utilizzare il mio ruolo, ogni giorno, per ridurre e annullare nei fatti, non a parole, il divario di opportunità, di libertà, di rispetto, di salario che ancora oggi esiste tra uomini e donne. Un passo alla volta, cercando di dare sostanza a questa battaglia con grandi e piccole azioni”.