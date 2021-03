Consegne dei vaccini limitate fino a metà aprile. E’ quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia durante l’audizione in III commissione consiliare regionale chiesta consigliere regionale Paride Mazzotta (FI) per fare il punto sulla campagna vaccinale. In particolare, ha spiegato Lopalco, “Il completamento delle vaccinazioni per gli over 80 e i fragili è previsto per la fine di marzo”.

Il ritardo delle somministrazioni, ha spiegato Lopalco, è dovuto alla limitatezza delle scorte. Per l’occasione, ha annunciato inoltre che in virtù della autorizzazione del ministero a somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 65 ci sarà una rimodulazione delle priorità. “Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università” – ha aggiunto. Per i cosiddetti fragili, invece, la Regione Puglia conta di iniziare da fine marzo, inizio di aprile.

