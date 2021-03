La Procura di Bari ascolterà come persona informata dei fatti il deputato e segretario regionale del Pd pugliese, Marco Lacarra, dopo la “doppia” denuncia pubblica su presunti “furbetti” del vaccino. Già nelle scorse ore c’è stato un contatto informale tra i pm inquirenti e il deputato, la data dell’ascolto, però, non è stata formalizzata.

Ma l’appuntamento è stato solo rinviato di qualche giorno, Lacarra ha già dato la sua massima disponibilità a riferire tutto quello di cui è a conoscenza. La settimana scorsa, il deputato ha denunciato attraverso un post su facebook e un comunicato stampa “gravissime crepe nel piano vaccinale” e “fatti gravissimi accaduti in Puglia” relativi a “persone che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini anti-Covid” e che, invece, “riescono a farselo somministrare sfruttando conoscenze e favori”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.