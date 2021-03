Sono oltre 300 le fotografie inviate dagli utenti in risposta all’iniziativa “La nostra passione da casa 2.0”, avviata lo scorso 21 dicembre da Aci Storico con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la community du appassionati di auto d’epoca e veicoli storici in genere e che si è conclusa negli scorsi giorni con una prima visione proprio sulla pagina Facebook di Aci Storico. Il progetto, realizzato nei mesi difficili di pandemia, ha riscosso un enorme successo social, con ben 364 post realizzarti sui canali Facebook e Instagram di Aci Storico, che hanno implementato il coinvolgimento e l’interesse degli appassionati del mondo del motorismo storico con oltre 13mila like e un totale di 100mila persone che hanno visualizzato i contenuti online relativi all’iniziativa.

Le immagini pervenute sono state esaminate da una giuria d’eccellenza composta da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Storico; Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell’automobile di Torino; David Giudici, direttore delle riviste Ruoteclassiche e Youngtimer; Corrado Lopresto uno dei collezionisti italiani più famosi al mondo, Giovanni Moceri campione delle gare di regolarità ed Enrico Di Mauro, YouTuber specializzato nel settore automotive.

“Coinvolgere tutti gli appassionati del nostro mondo è stata una bella idea, che quest’anno si è ripetuta – è stato il commento di Angelo Sticchi Damiani, in occasione della trasmissione in cui sono stati decretati i vincitori – Coloro i quali sono stati frenati dalla pandemia e non hanno potuto, non solo partecipare ad eventi importanti ma anche soltanto uscire per una passeggiata con le proprie autovetture, hanno trovato in questa occasione il modo di esibire i propri “gioielli” non fisicamente ma virtualmente. Un’occasione per scambiarsi giudizi, esperienze, conoscere vetture interessanti, un modo insomma per restare sul tema e non distrarci troppo da quella che è una nostra grande passione”, ha concluso il presidente di Aci e Aci Storico.

Di seguito i vincitori della seconda edizione del contest:

Nella categoria “Le Veterane” (veicoli costruiti da inizio secolo fino alla fine degli anni ‘40) a vincere è stata la Fiat 501 Sport del 1923 di Maurizio Moggia, al secondo posto la Peugeot 203 del 1949 della Scuderia Classic Lions e al terzo la MG TC Spider Australia del 1949 di Elvio Simondi.

Per la categoria “La Dolce Vita” (anni ’50 – ‘60) al primo posto la Lancia Fulvia Sport Zagato del 1969 di Loredana Trovalusci, al secondo posto la Austin Healey 100/6 BN4 del 1957 di Massimo Migli e al terzo la Austin Healey 100/4 del 1954 di Lerandro Papini.

È la Lancia Fulvia 1600 HF del 1971 di Matteo Campilongo dell’Historic Club Castrovillari a vincere la categoria “I Favolosi” (anni ‘70 – ‘80), al secondo posto la Fiat 500L del 1971 di Giovanni Morici e in terza posizione la Porsche VW 914 cc 2.0 del 1973 di Umberto Artari del Kursaal Car Club.

Non lascia dubbi neppure la vittoria della Mini 40° anniversario del 1999 di Sara Di Marco del Club Officina Classica nella categoria “Youngtimer” (le auto che diventeranno le storiche di domani). Le altre due finaliste, la Jaguar XK8 Convertibile del 2001 di Mauro Moro del Club Officina Classica e la BMW Z3 Roadster 1.9 L 118cv del 1999 di Luca Cicione si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto.

Vince la Lancia Fulvia Coupè Rallye 1300 s del 1970 di Carlo Marelli, confermando il parere della community, che ha espresso per la vettura della casa italiana il maggior numero di voti assoluti di tutta l’iniziativa, per la categoria “Le Sportive” (le vetture che sono state progettate e realizzate per la ricerca della prestazione), al secondo posto la Fiat 124 Sport Coupè del 1972 di Cristian Pisolo e al terzo posto la Peugeot 304 GR2 del 1974 del Classic Lions.

Infine, per la categoria “I Motocicli” (la storia della passione su due ruote) la vittoria va al Moto Guzzi Guzzino A del 1947 di Oronzo D’Angela del Club ASTOR, al secondo posto la BMW R67/2 del 1953 di Andrea Cavazzuti e sul gradino più basso del podio la BMW R26 D del 1959 di Yunia Corona.

Straordinaria anche la partecipazione dei Club Affiliati ACI Storico: a Scuderia Nettuno Bologna è stato il club che, inviando il numero più alto di foto, è risultato il più partecipativo tra il Classic Lions, l’Historic Club Castrovillari, il Club Auto Moto d’Epoca Bresciano, l’Officina Classica, l’ASTOR, il Kursaal Car Club e Le Nonnette Ruggenti.

Ad aggiudicarsi il titolo della “Best in Show”, ovvero la vincitrice tra le vincitrici delle sei finaliste di ogni categoria è la Fiat 501 Sport del 1923 di Maurizio Moggia.

(Foto: www.clubacistorico.it)

