Un pregiudicato 42enne di Bari è stato accoltellato nel quartiere periferico di Palese. L’uomo, a quanto si apprende, ha riferito agli investigatori di essere stato aggredito in strada da due sconosciuti, riportando una ferita di arma taglio alla clavicola. Sull’episodio indaga la Polizia.

Dopo la presunta aggressione, avvenuta intorno alle 4.30, l’uomo, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, ha chiamato il 118 per essere soccorso e il personale sanitario, a sua volta, ha allertato le Volanti. Agli investigatori non ha saputo fornire indicazioni sulla identità dei suoi aggressori, spiegando di essere stato colpito alle spalle. Le indagini stanno accertando, oltre alla dinamica dei fatti grazie ai video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona che i poliziotti stanno acquisendo, anche le ragioni per le quali il 42enne fosse in giro in pieno orario di coprifuoco.

