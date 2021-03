Primo ospedale pubblico del Sud Italia. Il Policlinico di Bari è 31esimo su 100 strutture sanitarie italiane secondo la classifica World’s Best Hospitals 2021 elaborata da Newsweek. La rivista statunitense redige ogni anno l’elenco dei migliori ospedali in 25 paesi del mondo e il ranking tiene conto della qualità delle prestazioni erogate, includendo la presenza di professionisti d’eccellenza, di uno staff infermieristico di prima qualità e di un’offerta di tecnologie all’avanguardia.

“Il risultato conseguito è una conferma del grande lavoro svolto dai professionisti dell’ospedale del capoluogo pugliese che ha al suo interno eccellenze riconosciute a livello internazionale. Ma non solo. Nel 2021 vale doppio. Perché nel corso dell’ultimo anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il Policlinico di Bari ha continuato a prendersi cura di tutti i pazienti, non solo Covid, e a garantire prestazioni sanitarie complesse rimanendo il punto di riferimento per la Puglia e per il Mezzogiorno”, si legge sulla pagina social del Policlinico. https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/italy

