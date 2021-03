“L’architettura è la forma fisica e insieme simbolica delle società e nello stesso tempo la società stessa è il prodotto primario dell’architettura”. Le parole sono quelle di Franco Purini, uno dei più grandi maestri viventi dell’architettura moderna italiana che sarà il primo ospite del ciclo di incontri dal titolo “Pensare l’architettura” organizzati dal Politecnico di Bari – Dipartimento di Scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.

Nove incontri da non perdere per gli appassionati e i cultori della materia ma, soprattutto, per gli studenti. La rassegna avrà inizio mercoledì 10 marzo alle ore 15.30 con la lezione dal titolo “L’architettura e il ruolo dell’architetto”, che sarà fruibile sulla piattaforma CiscoWebex e tramite il canale YouTube del Politecnico di Bari.

Franco Purini, nasce nel 1941 a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Si laurea in Architettura a Roma nel 1971, con Ludovico Quaroni, mentre frequenta contemporaneamente l’ambiente artistico romano e gli studi, prima di Maurizio Sacripanti, poi, di Gino Pollini e di Vittorio Gregotti. Già Professore ordinario di Composizione Architettonica presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha insegnato a Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Milano, Venezia. Ha tenuto lezioni e conferenze nei maggiori Paesi del mondo.

(Foto Wikipedia)

