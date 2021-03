Dopo tre mesi torna Covid free la casa di riposo «Padre G. Semeria» di Gioia del Colle (Bari), dove a metà dicembre era scoppiato un focolaio con 48 contagi. Nel corso di questi mesi sono deceduti nove anziani ospiti.

La «buona notizia che nella struttura non vi è più alcun caso di positività» la comunica su facebook il sindaco Giovanni Mastrangelo, che però lancia l’allarme sull’aumento dei casi positivi in città, «ben 115 e altri 45 in isolamento fiduciario». «In ragione dell’aumento dei contagi soprattutto tra i più giovani – dice – ho firmato un’ordinanza che vieta lo stazionamento in parchi, piazze e giardini comunali a partire dalle 19».

