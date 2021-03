«I tecnici Asset sono stati invitati dalla Asl su indicazione della Protezione civile a vaccinarsi. Un invito rivolto esclusivamente ai dipendenti Asset assegnati alla sezione di Protezione civile. Quelli a diretto contatto con il personale della Protezione civile e i tecnici impegnati in prima linea negli ospedali a fianco del personale sanitario, svolgendo attività essenziali di assistenza per l’emergenza Covid-19».

Lo precisa l’agenzia regionale pugliese per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, a proposito di alcune notizie di stampa che riguardano tecnici Asset coinvolti nella campagna vaccinale Covid-19. L’Asset specifica che «fin dal marzo 2020 è struttura di supporto tecnico all’unità di crisi per l’emergenza Covid-19. I tecnici Asset, con il suo direttore generale Elio Sannicandro, sono impegnati da un anno nell’allestimento dei reparti Covid di tutta la regione e, a tutt’oggi, frequentano i reparti ospedalieri per attuare il piano nazionale di riordino dei reparti Covid e di edilizia sanitaria anche ad essi connessi».

