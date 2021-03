“Ma quando apre l’ospedale in Fiera?”. La domanda, che non nasconde una vena polemica, è espressa dal consigliere regionale del Pd Fabiano Amati che ricorda come nella provincia di Bari gli ospedali che ospitano pazienti affetti da Coronavirus iniziano ad essere sotto stress a causa dell’aumento nell’ultima settimana di persone contagiate che ricorrono alle strutture ospedaliere.

“L’apertura era stata prevista per venerdì scorso e invece non si hanno notizie – spiega – Pare che cioè che era possibile per il commissario Dattoli, cioè l’apertura entro venerdì, non è più possibile per il direttore generale Migliore, nel frattempo subentrato. Un curioso e innovativo principio di discontinuità amministrativa, ci porta ad osservare un notevole disservizio”, conclude il consigliere del Pd.

