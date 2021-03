Il Puglia i pazienti Covid occupano, attualmente, il 30% dei posti letto delle Terapie intensive degli ospedali. Ancora una volta, dunque, è stata raggiunta la soglia critica fissata dal ministero della Salute relativa all’occupazione delle Rianimazioni nelle strutture sanitarie delle Regioni d’Italia.

Il dato è riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è aggiornato alla data dell’8 marzo. In un solo giorno, precisamente dal 7 all’8 marzo, in Puglia si è passati dal 27 al 30% di occupazione, mentre nell’area Medica – costituita dai reparti di Pneumologia e Malattie infettive – l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid è al 37%, in risalita di un punto percentuale, ma sotto la soglia critica fissata al 40%.

