Nonostante l’assenza di prenotazione e autorizzazione da parte del personale, hanno saltato il triage Covid provando ad entrare comunque in istituto. E’ accaduto questa mattina, all’oncologico di Bari. Protagonista, in particolare, una coppia che, al “no” ha aggredito verbalmente gli Oss, poi gli operatori del Cup ed infine i vigilanti.

I due, un uomo e una donna, nello specifico, si sono presentati al passaggio pedonale dell’ala dedicata all’oncologia sprovvisti di prenotazione, ma hanno preteso comunque di entrare poiché avevano un “accordo verbale con il medico”. Per entrare all’oncologico, va specificato, bisogna superare un passaggio pedonale dove c’è un totem intelligente che, in seguito ad inserimento di tessera sanitaria autorizza o meno l’ingresso ai cittadini. Questo, in base alle prenotazioni effettuate al Cup.

Nonostante non ci fossero atti ufficiali gli operatori hanno permesso loro, dopo aver effettuato i controlli, di proseguire, nonostante questo, la coppia, ha scelto però di saltare anche il triage Covid entrando in istituto senza aver effettuato i controlli e mettendo così a repentaglio, spiegano dall’oncologico, la propria incolumità, ma anche quella dei pazienti e degli operatori, in un momento in cui Bari è investita da quella che è di fatto la terza ondata della fase pandemica.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno verbalizzato il tutto. “Abbiamo scelto di non denunciare la coppia, vogliamo però che questo episodio serva da lezione per tutte quelle persone che non hanno compreso l’importanza di ogni singolo gesto nei confronti di gente che sta lavorando per il bene di tutto”- scrivono dall’oncologico.

