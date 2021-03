“La terza ondata sta arrivando anche in Puglia. Al ministro Speranza preannuncio, in una lettera, che stiamo superando tutti i parametri, la crescita dell’epidemia è vorticosa, mai vista”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia”.

“Spingeremo i sindaci ad adottare misure antiassembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree” – ha sottoineato Emiliano che ha aggiunto, inoltre che “i conflitti tra Stato e Regione sono stati conflitti puramente dialettici. Un conflitto reale non si è mai creato, persino sulla scuola. Il sistema italiano è stato tutt’altro che inefficiente”.

Intanto in Puglia, anche oggi, si è registrato un aumento dei casi, segno di una crescita repentina del numero dei casi. In particolare, su 12.262 test, sono stati registrati 1.571 casi positivi, di cui 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. 27 i decessi.

