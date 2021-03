A seguito di un controllo con tampone molecolare, l’Arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci è risultato positivo all’infezione per Covid Sars2. Mons. Cacucci è in isolamento e presenta sintomi lievi. Sono diversi i componenti della diocesi risultati positivi al Covid. Monsignor Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, è ricoverato in ospedale.

