I sindaci d’Italia, per vaccinarsi, attenderanno il proprio turno, come tutti gli altri. Parola del sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha commentato la richiesta di anticipo avanzata da alcuni parlamentari.

“Alcuni parlamentari, con un ordine del giorno approvato alla Camera, chiedono di inserire i sindaci tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione in qualità di autorità sanitarie locali – spiega Decaro e, a nome di tutti i primi cittadini italiani, risponde – Li ringraziamo, ma ci sono tante categorie di lavoratori esposte e persone fragili che dovrebbero essere vaccinati prima di noi. Noi sindaci aspetteremo il nostro turno”.

Lo scambio avviene all’indomani dell’esempio giunto, su questo stesso tema, proprio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha ricevuto la sua dose vaccinale, nel momento in cui è arrivato il suo turno in lista.

