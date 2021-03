La pantera è stata avvistata a Giovinazzo. Lo annuncia il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. “È stata avvistata – spiega il sindaco – da un cittadino residente a Palese la pantera nera, in località Bile a Giovinazzo. La denuncia è stata formalizzata presso la polizia municipale di Giovinazzo dal suddetto.Ovviamente inutile ricordarvi che siamo ai confini del nostro territorio. È estremamente importante non farsi prendere da inutili allarmismi, ma è fondamentale seguire pedissequamente il decalogo comportamentale già diramato dal tavolo tecnico convocato in Prefettura a metà febbraio” .

Nel decalogo si invita la cittadinanza a: prestare la massima attenzione agli spostamenti in aree periferiche, poco frequentate e scarsamente illuminate, soprattutto nelle ore crepuscolari, notturne e nelle prime ore del mattino, evitando in particolare attività quali passeggiate e sport all’aperto, conferimento di rifiuti, conduzione di animali da compagnia;

Prestare attenzione all’utilizzo di seconde case poco frequentate, in particolare case di campagna isolate;

– mantenersi a distanza da case abbandonate e ruderi, cataste in legno, materiali edili abbandonati;

– avvicinarsi con grande cautela e attenzione ad alberi di grandi dimensioni, tra i cui rami può nascondersi il felino;

– tenere sotto controllo gli animali domestici e da compagnia, in particolare cani di tutte le taglie, in contesti rurali ed extraurbani.

– prestare attenzione in caso d’investimento di grandi animali, evitando assolutamente di scendere dal veicolo se non si è assolutamente certi dell’identità dell’animale investito.

Anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha invitato alla cautela..

«Raccomando a tutti di prestare massima attenzione – l’invito del sindaco, Tommaso Minervini – mi rivolgo a quanti si recano nei campi per lavoro ma anche ai runner che si avventurano lungo le strade rurali in direzione di Giovinazzo e di Bitonto». (Foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.