È atteso per il tardo pomeriggio di oggi, a Brindisi, l’atterraggio di un volo speciale con il quale rientrarà in Puglia il sacerdote leccese Massimiliano Mazzotta. L’uomo, 52 anni, è risultato positivo al Covid19 mentre si trovava in Moldavia come missionario Fidei donum.

Il sacerdote, negli scorsi giorni, aveva manifestato sintomi riconducibili al visur, come la febbre alta e difficoltà respiratorie. Per il suo rientro in Italia è stato determinante l’intervento della fondazione Regina Pacis, che da un ventennio opera nell’Est Europa e di don Cesare Lodeserto, l’altro sacerdote leccese missionario da diversi anni a Chisinau.

Dopo essersi messo in contatto con il Governo italiano e con la Protezione civile, è stato proprio don Cesare ad organizzare il volo di rientro di Don Massimiliano. Il prete 52enne, dopo il suo atterraggio, sarà trasferito in ambulanza al Dea di Lecce.

