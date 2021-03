Un cittadino albanese è stato ucciso oggi a Bari dopo essere stato colpito da tre colpi di pistola al torace e all’addome, nel quartiere Libertà. Sull’episodio indaga la Polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale dove la vittima è deceduta.

La vittima è Santino Xhyra, 27 anni, con piccoli precedenti. Un colpo d’arma da fuoco l’ha raggiunto al petto e due al torace. L’agguato è avvenuto in via Petrelli al quartiere Libertà. L’uomo è stato accompagnato in ospedale ma è deceduto. La Polizia è stata chiamata dal nosocomio. Si sta indagando per comprendere se il fatto sia avvenuto all’interno dell’abitazione o sotto casa. Comunque si esclude che il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata

