In Puglia sono state già tutte somministrate le circa 10 mila dosi del lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca del quale è stato disposto il ritiro dopo una morte sospetta. A quanto si apprende, nessuna dose è stata sequestrata nella regione dai carabinieri del Nas a seguito dei provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura di Siracusa, perché non più in giacenza negli hub vaccinali della Puglia.

Le somministrazioni di quel lotto in Puglia, comunque, non avrebbero causato effetti collaterali significativi.

