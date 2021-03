Ci sono anche due appuntamenti pugliesi all’interno del calendario “Airshow 2021” della pattuglia nazionale delle Frecce tricolori, reso noto nelle scorse ore sui canali ufficiali del corpo. Sono in totale 21 gli eventi che, a partire da Arona (in provincia di Novara) il prossimo 23 maggio, vedranno la pattuglia delle Frecce tricolori esibirsi nei cieli italiani fino ad ottobre, quando la chiusura sarà ospitata da Civitavecchia il giorno 10 e da un successivo sorvolo, il 17, a Thiene, in provincia di Vicenza.

Naso puntato all’insù, in Puglia, in piena estate: le Frecce tricolori italiane si esibiranno, infatti, il prossimo 4 luglio a Vieste, in provincia di Foggia e, il successivo 8 agosto nei cieli di Giovinazzo e Molfetta.

