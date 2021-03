In Puglia, a regime, le vaccinazioni degli over80 impossibilitati a deambulare, dei disabili e delle persone estremamente fragili inizieranno il 6 aprile, salvo la possibilità di avviarle prima se sarà possibile. E’ quanto viene stabilito dalla Regione Puglia nella circolare trasmessa ai direttori generali delle Asl.

Le somministrazioni verranno effettuate direttamente dai medici di medicina generale e non sarà necessario prenotarsi. “I medici di medicina generale – si legge – devono, entro il 16 marzo 2021, fornire ai Distretti Socio Sanitari di rispettiva competenza, con modalità idonee a preservare i dati personali e sensibili, gli elenchi dei propri assistiti che si trovino in condizione di estrema vulnerabilità per le verifiche del caso. La vaccinazione di queste categorie di persone deve essere assicurata a partire dal 6 aprile 2021”. (ANSA)

