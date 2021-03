Nella settimana tra il primo e il 7 marzo i nuovi casi Covid nella provincia di Bari sono stati 3536, 440 in più rispetto alla settimana precedente. Prima città per nuovi casi Bari con 1239, seguita dai 187 di Altamura, 161 di Bitonto, 152 di Gravina. Due i comuni covid free: Binetto e Poggiorsini.

Si evidenzia il tasso dei nuovi casi ogni 100mila abitanti che, nel territorio provinciale di Bari è pari a 287, e quindi 21 comuni su 41 superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in provincia di Bari sono state effettuate finora 133.064 somministrazioni, comprensive delle vaccinazioni eseguite in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio della ASL Bari. Sul totale, fino al 12 marzo, sono stati vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici.

