“Di questo asse viario d’importanza strategica se ne parla da circa vent’anni e, nonostante l’impegno di sindaci e amministratori locali, provinciali e regionali, l’opera, finanziata con fondi Patto per la Puglia, non si è potuta completare nei tempi previsti, di per sè già troppo lunghi”. A dichiararlo è l’assessore ai Trasporti, Anna Maurodinoia.

Si tratta, in particolare, della strada regionale 8 Talsano – Avetrana che, secondo Maurodinoia ha visto, nel corso degli anni, troppi ritardi provocati, sia da osservazioni e variazioni al tracciato stradale, sia per ricorsi e modifiche soprattutto dal punto di vista paesaggistico “Che in ogni caso va tutelato e garantito”, ha sottolineato l’assessore secondo la quale, invece, “Nell’ambito del completamento della tangenziale di Taranto, va riqualificata tutelando il paesaggio, messa in sicurezza trasferendo sulla viabilità interna il traffico costiero e soprattutto va realizzata per collegare il basso Salento con l’area jonica”.

