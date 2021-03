A Gravina in Puglia, i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo della Compagnia di Altamura hanno tratto in arresto 2 giovani del luogo, insospettabili, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 21enne, barista, ed un suo complice 25enne, studente, entrambi di Gravina in Puglia, a seguito di mirati servizi di osservazione nella zona centrale della città sono stati trovati in possesso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Le perquisizioni domiciliari a carico dei due hanno consentito di rinvenire anche alcune attrezzatture utilizzate per confezionare lo stupefacente.Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria del capoluogo barese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.