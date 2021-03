Decine di ambulanti questa mattina stanno protestando sul lungomare, bloccando il traffico e creando non pochi disagi in città. Sotto accusa le chiusure dovute alle restrizioni Covid. Da domani la Puglia torna in zona rossa e i mercati dovranno necessariamente chiudere come i negozi, i bar e i ristoranti. Gli ambulanti sono sul piede di guerra: “Vogliamo lavorare” urlano. Sul posto la polizia. Alcuni ambulanti si sono seduti anche a terra per bloccare il traffico.

Il corteo sta avanzando e ha bloccato corso Vittorio Emanuele, con presidio sotto il Comune. La protesta è rientrata intorno alle 14. Resta un piccolo presidio in piazza del Ferrarese.

