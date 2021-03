Controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza del sindaco che impone il divieto di asporto dalle 18. Ieri sono state sanzionate cornetterie, fast food e rosticcerie anche per omesso utilizzo di mascherine di alcuni addetti alla vendita. Elevati verbali ad alcuni clienti sorpresi ad assembrarsi nelle immediate vicinanze degli stessi esercizi senza rispettare le distanze e senza indossare mascherine. Elevate, in poche ore dalla polizia locale, sanzioni per oltre 6.000 euro.

