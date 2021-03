Anche Bari aderisce alla campagna Fiocchetto lilla. Lunedì 15 marzo, in occasione della terza Giornata nazionale per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, la fontana di piazza Moro si illuminerà di lilla. Obiettivo dell’iniziativa, richiesta da Never Give Up onlus e Anci, quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, in particolare su questi disturbi che, solo in Italia colpiscono 2.665.000 adolescenti alle prese con problemi che riguardano cibo, peso e immagine corporea.

I disturbi alimentari, di fatto, rappresentano la prima causa di morte tra gli adolescenti. La situazione, stando a quanto dichiarato da medici risulta inoltre maggiormente aggravata in seguito alla situazione pandemica che vede oggi moltissimi giovani vivere in maniera acuita il disagio. Complice l’assenza di possibilità di fare sport. Ragion per cui il Comune ha scelto di aderire alla campagna nel tentativo di portare all’attenzione dei cittadini un tema così tanto importante per la salute di grandi e piccoli.

