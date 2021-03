Ricchi di vitamine, ma anche calcio, ferro e zinco. Parliamo dei ceci, un legume salutare dalla storia antica. Originario della Turchia, i ceci sono conosciuti soprattutto per il loro alto contenuto di proteine e il loro sapore delicato. Ma entriamo nel dettaglio.

I ceci, tra i legumi più diffusi in tutto il mondo, sono ricchi di vitamine del gruppo A, B, C, E, K, ma non solo. Tra le loro proprietà non si possono non citare quelle che riguardano la presenza di calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, sodio e zinco. Elementi essenziali per la crescita, ma anche per la salute dell’organismo. I ceci, va aggiunto, sono preziosi nel controllo del livello di colesterolo e della glicemia, motivo per cui sono alleati nella riduzione dei rischi di patologie come il diabete.

Oltre ad essere fonte preziosa di proteine, sali minerali e vitamine, i ceci sono anche fonte preziose di fibre che rendono, di fatto, questo legume un ottimo alimento diuretico, capace di favorire l’eliminazione dei sali in eccesso presenti nell’organismo. Ci sono alcune controindicazioni riguardanti il consumo di ceci, questi ultimi infatti possono causare gonfiori addominali e potrebbero essere difficili da digerire in alcuni casi. Secondo gli esperti, tra cui medici e nutrizionisti, è preferibile scegliere le qualità fresche, ovvero quelli sfusi, da lessare e non quelli già cotti e confezionati. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

HAMBURGER DI CECI

Dopo aver lessato i ceci, circa 300 grammi, inserite questi ultimi in un frullatore fino ad ottenere una crema omogenea. Se dovesse risultare troppo densa, diluitela con un po’ di acqua. Aggiungete un uovo e, successivamente del sale e del pepe, aggiungendo inoltre del prezzemolo tritato e del formaggio grattugiato, consigliamo romano e parmigiano. Una volta pronto l’impasto date a quest’ultimo la forma di hamburger. Passate gli stampi nel pangrattato e inseriteli in un tegame da forno. Consigliamo di adagiarli su carta da forno per non utilizzare olio o burro. Cuocete per circa 10 minuti a 180°. In alternativa potete anche friggere gli hamburger, utilizzando lo stesso procedimento.

CECI ALLE SPEZIE

Una volta lessati i ceci (circa 400 grammi), lasciateli raffreddare e asciugateli con una carta assorbente. Inseriteli successivamente in una ciotola e mescolate con spezie. Consigliamo curry, paprika, aglio, oltre al sale e al pepe, se di vostro gradimento. Infine, adagiate i ceci su una teglia da forno e fateli cuocere per circa 25 minuti con il grill azionato. Fate attenzione a girare spesso. Possono essere serviti come antipasto, ma anche come snack sfizioso.

Foto Pixabay

