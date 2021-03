Oltre 2mila somministrazioni di vaccino anti Covid19 in circa 9 ore. È la previsione di quella che, a Milano, è stata già definita la “catena di montaggio” della Difesa e che è stata messa a punto all’interno del drive through del capoluogo lombardo, nel parco del Trenno. Qui, infatti, a partire da oggi, due linee sono state riconvertite alla somministrazione dei vaccini, mentre altre sei sono ancora operative per i tamponi.

La vaccinazione in questa nuova modalità avrà luogo dalle 8.30 alle 17.30, ogni giorno, con priorità per i docenti, a cui vengono somministrate le dosi di vaccino AstraZeneca. Secondo le simulazioni della catena di montaggio, per il vaccino occorrono solo 5 minuti e la somministrazione avviene all’interno dell’auto. Successivamente, l’utente dovrà solo attendere altri 15 minuti nel parcheggio, nel caso di eventuali manifestazioni di reazioni avverse.

La postazione drive through di Milano è la più grande in Italia con un’area di circa 2mila metri quadrati e un parcheggio di 20mila metri quadrati di ampiezza: si tratta del primo punto tamponi ad essere trasformato in Presidio vaccinale della Difesa.

(foto repertorio)

