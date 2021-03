Nell’ultimo fine settimana della Puglia in zona gialla prima delle ulteriori limitazioni anti-Covid in vigore da oggi per il passaggio in zona rossa, nell’area metropolitana di Bari sono state sanzionate 142 persone, sulle oltre 5.500 controllate, per aver violato le regole su mascherine, distanziamento e coprifuoco e sabato una persona è stata denunciata perché trovata fuori casa ma positiva al Covid.

Complessivamente dall’inizio della pandemia, più di un anno fa, nel territorio barese le forze dell’ordine hanno controllato 827.485 persone, 18.080 delle quali sanzionate e 27 denunciate per violazione della quarantena obbligatoria, tre negli ultimi dieci giorni. Nello stesso periodo sono state controllate 52.357 attività, di queste 401 sono state sanzionate e per 54 è stata disposta la sospensione o la chiusura.

