E’ stato trasferito il primo paziente nell’ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari. SI tratta di un paziente che era ricoverato nella Terapia intensiva del Policlinico di Bari diretta dal professore Nicola Brienza.

Le operazioni di trasferimento sono iniziate questa mattina alle 8 e sono durate circa un’ora. Il percorso scelto per raggiungere la struttura in Fiera dal Policlinico è di circa 4,5 chilometri e l’ambulanza ha impiegato 12 minuti. Nel video in basso l’arrivo di due ambulanze arrivate poco dopo, con il quarto paziente di terapia intensiva.

