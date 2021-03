«Faccio gli auguri di buon lavoro al segretario Enrico Letta, l’impegno che lo aspetta sarà intenso ma non gli mancano capacità ed esperienza». Lo dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari.

«Giovani, ambiente e diritti, temi al centro del primo discorso del nuovo Segretario, mi vedono in perfetta sintonia. E sono felice di aver ascoltato dal segretario anche parole nette sul problema che ho sollevato qualche settimana fa: il dominio incontrastato delle correnti nella vita del partito. A questo proposito mi permetto di dare al segretario un piccolo consiglio: se non cambia legge elettorale cosi da restituire ai cittadini il potere di scelta, cominciamo a istituzionalizzare le primarie per la composizione delle nostre liste in Parlamento. Noi sindaci, come i presidenti di Regione, per candidarci dobbiamo passare dalle primarie, questo ci consente di ottenere un’investitura popolare piena e solida. Perché i parlamentari non lo dovrebbero fare? Le primarie sono ancora l’unico strumento di reale partecipazione dei cittadini alla scelta dei propri rappresentanti. Quindi bene anche le parlamentarie per individuare i prossimi candidati del partito democratico così da rendere azionisti delle scelte future della nostra comunità gli iscritti e gli elettori. Con le primarie per il Parlamento i nostri candidati saranno ‘costrettì a tornare a parlare ai cittadini, nei loro territori, invece che fare anticamera dal capocorrente di turno», conclude la nota.

