La provincia di Bari si posiziona al 13esimo posto nella classifica nazionale dei contagi Covid ogni 100mila abitanti (incidenza). L’indice continua a salire giorno dopo giorno, ieri secondo gli ultimi rilevamenti ha raggiunto quota 372 – quando la soglia da zona rossa indicata dal governo Draghi è 250 – facendo peggio di Napoli (323) mentre il picco di incidenza si registra a Udine e Bologna (606 e 607).

A livello cittadino in 24 ore ci sono 140 positivi in più. Nel dettaglio, il rilevamento del 12 marzo pubblicato sul sito del Comune di Bari mostra 4.666 isolati, di cui positivi 3.386 (erano 3.246 lo scorso 11 marzo) e le famiglie baresi con almeno un componente in quarantena sono 8.372. I quartieri con il maggior numero di isolati sono quelli a maggiore densità abitativa: Marconi – San Girolamo – Fesca San Paolo e zona industriale (919), Poggiofranco (562) Japigia (540) Carbonara (461) Libertà (457). La mappa in basso.

La terza ondata è testimoniata dalla pressione in crescita nei pronto soccorso, secondo il monitoraggio in tempo reale del portale della Regione Puglia che riguarda sopratutto pazienti con sintomi Covid. Al Policlinico del capoluogo pugliese, questa mattina alle 8, ci sono 50 cittadini in visita di essere visitati: due in codice rosso, 44 in codice arancione, 3 codici blu e uno verde.

