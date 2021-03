Una donna di 82 anni è deceduta dopo essere stata investita da un bus Kyma Mobilità, l’azienda partecipata per il trasporto urbano. E’ accaduto nello specifico in piazza Ebalia, a Taranto. Stando ad una prima ricostruzione la donna aveva appena ricevuto la dose del vaccino nell’edificio dell’ex Banca d’Italia, adesso utilizzato come sede universitaria della Facoltà di Medicina dell’Università di Bari.

All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Al momento l’autista del bus è in stato di choc. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della donna investita, in particolare, nei pressi della fontana Rosa dei Venti. Nella sede universitaria da alcune settimane è in corso la vaccinazione riservata per il momento agli over 80.

