Il segretario pugliese del Partito Democratico Puglia, Marco Lacarra, è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Lacarra era stato contagiato già la scorsa settimana e a causa del peggioramento dei sintomi respiratori è stato quindi ricoverato in ospedale. Il suo quadro clinico, all’inizio preoccupante, è in miglioramento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.