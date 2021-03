A febbraio l’indice dei consumi generale è sceso del 12,2% con riduzioni molto più pesanti per alcuni settori come quello degli alberghi e dei pasti fuori casa (-42,6%) che per i soli alberghi registra un -70%. Per i trasporti aerei si segnala un -86%.

Lo rivela un’analisi di Confcommercio aggiungendo che a marzo, con le nuove chiusure decise dal Governo, il Pil potrebbe avere un calo del 4,7% su febbraio e un +7,3% su marzo 2020 quando però il Paese era in lockdown. ( Ansa)

