“Nonostante abbiamo sostanzialmente triplicato i posti letto covid e sospeso le attività ordinarie negli ospedali, rischiamo comunque in tutta Italia che la variante inglese, che va al doppio della velocità delle altre e crea conseguenze più gravi di queste ultime, sottoponga il personale sanitario ad un pauroso ulteriore stress operativo, che va sostenuto da tutti, limitando tutte le attività che possono moltiplicare i contagi”.

Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “I nostri sanitari – prosegue – vanno ringraziati limitando i contagi con la nostra prudenza e non solo quando ti guariscono dopo averti curato salvandoti la vita. Ricordo che mentre possiamo moltiplicare all’infinito i reparti covid, non possiamo moltiplicare all’infinito il personale perché per formare un anestesista rianimatore occorrono almeno 10 anni di studio e di specializzazione e quindi il loro numero è inevitabilmente limitato in tutto il mondo. E poi ricordate che, anche con le migliori cure disponibili, al numero dei contagi corrisponde in modo praticamente fisso un certo numero di decessi, anche con gli ospedali migliori”. Emiliano si dice “certo che le severe misure adottate dal Governo in moltissime Regioni italiane ed in Puglia in particolare ridurranno i contagi che oggi da noi sono stati più di 1700. E pur tuttavia stiamo reggendo, anche grazie alle nuove strutture di rianimazione realizzate in tutta la Puglia”.

