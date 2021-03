“Attendo il mio turno per vaccinarmi e se mi sarà assegnato un vaccino autorizzato dagli enti competenti lo farò e basta”. A parlare, tramite il lungo post Facebook pubblicato poco fa sulla sua pagina, è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che precisa: “Sono consapevole che ogni farmaco indispensabile può avere effetti collaterali. La libertà ha sempre un prezzo – scrive il governatore – La libertà dal Covid non fa eccezione alla regola”.

Nella stessa lunga pubblicazione, Emiliano si è anche espresso in merito alle preoccupazioni inerenti al tessuto produttivo del paese, fortemente gravato da oltre un anno di pandemia: “Il Governo ha dovuto anche fermare tante attività economiche per le quali chiediamo al presidente Draghi immediati ristori che impediscano la dissoluzione delle imprese fermate per Covid. Chiediamo anche assegni baby sitter e ferie pagate per chi non può lasciare soli i bambini in casa per ragioni di lavoro”, ha concluso il governatore.

