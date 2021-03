“Avevamo ragione ad essere preoccupati per la variante inglese”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non ha dubbi sulla maggiore pericolosità della variante del Covid19, sulla quale si era già espresso, più volte, in passato e alla quale dedica una nuova dichiarazione affidata alla sua pagina Facebook: “A causa di essa anche il governo nazionale ha cambiato i parametri di valutazione delle zone rosse, arancioni e gialle rendendoli più severi – scrive il governatore – scegliendo la chiusura totale della didattica in presenza nelle zone rosse giudicandola troppo pericolosa per il suo ruolo di acceleratore dei contagi”.

E, restando sul tema della scuola e dei suoi operatori, Emiliano prosegue: “Ringrazio il ministro della Scuola Bianchi per aver comunicato che la Puglia è la prima regione italiana per numero di insegnanti vaccinati. Per mesi e mesi gli insegnanti pugliesi sono andati a scuola in presenza senza nessuna protezione che non fosse una mascherina che in un’aula piena di bambini dopo qualche ora non riusciva più a proteggerli – prosegue il presidente della Regione – Abbiamo tentato in tutti i modi – alle volte tra polemiche durissime e ricorsi al Tar – di ridurre il loro rischio e di attenuare il rischio per alunni, personale non docente, genitori, nonni. Abbiamo fatto scuola riducendo la permanenza di persone nella stessa aula, anche grazie a coloro che al prezzo di grandi sacrifici, anche di lavoro, hanno scelto liberamente di tenere i loro bambini a casa con la didattica a distanza”.

Il governatore pugliese precisa che l’amministrazione regionale ha compreso la posizione di tutti coloro che, al contrario, si sono battuti per la didattica in presenza per ragioni di lavoro o per il timore che i propri figli rallentassero il processo di apprendimento con la didattica a distanza. “È per questo che abbiamo in tutti i modi tentato di lasciare anche a questi ultimi la possibilità di scegliere liberamente la didattica in presenza – scrive Michele Emiliano – Devo ringraziare tutti quegli insegnanti che si sono impegnati allo spasimo per consentire la libertà di scelta alle famiglie, accogliendo in classi più bambini di quanto sarebbe stato prudente fare”.

Secondo il governatore, Emiliano, ciò “che è avvenuto nella scuola pugliese è una grande impresa di tutte le componenti, scuola e famiglie. Senza fanatismi – prosegue nel suo lungo post Facebook – siamo riusciti a contemperare le esigenze di tutti, almeno fino all’arrivo della cosiddetta variante inglese. Purtroppo quest’ultima ha rivoluzionato tutto. Per fronteggiarla abbiamo sentito il dovere, per primi in Italia, di bloccare la didattica in presenza e di vaccinare il più velocemente possibile tutto il personale della scuola”, conclude il governatore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.