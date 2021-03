È pari a 2,483 miliardi di euro l’investimento complessivo proposto dalle imprese della provincia di Bari con le misure di agevolazione regionali gestite da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio e finanziario. Il dato, che fa riferimento a gennaio 2021, rappresenta il 47% del totale degli investimenti possibili, pari a 5,270 miliardi di euro.

“I risultati in termini di occupazione di Bari e della Città Metropolitana sono anche il frutto della realizzazione di questi progetti – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, accostando a questo dato quelli del recente rapporto Istat sul mercato del lavoro – Per questo la performance occupazionale pur in piena pandemia, della città di Bari e dell’intera provincia rilevata dall’Istat, non solo non ci stupisce, ma attesta una dinamicità molto forte di questo territorio che sta mostrando una resilienza non comune nel Mezzogiorno”.

E, in effetti, secondo le rilevazioni Istat, il tasso di occupazione della città di Bari nel 2020 è salito al 53,3%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 9,3%, segnando la performance migliore dal 2004, ad oggi e la migliore in assoluto, per entrambi i parametri, tra i “grandi comuni” del Mezzogiorno. Anche per l’intera provincia di Bari la performance si conferma la migliore in Puglia con il tasso di occupazione al 52,5% e il tasso di disoccupazione al 10,1%. “Questa resilienza è innegabile – ha proseguito Delli Noci – Ne prendiamo atto, ma senza esultare perché la situazione è oggettivamente difficile e richiede lo sforzo sinergico di tutti, istituzioni, imprese, sistema finanziario e parti sociali”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.