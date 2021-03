Addio a don Pasquale Muschitiello, parroco di San Ferdinando. “L”Arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano – si legge in una nota – unitamente alla comunità diocesana e alla famiglia, consegnano a Gesù Crocifisso e Risorto don Pasquale Muschitiello, deceduto nel pomeriggio di giovedì 18 marzo 2021. Riconoscenti per il suo generoso servizio a favore della chiesa locale, rendono grazie al Signore ed elevano preghiere di suffragio”.

Nato a Bitonto il 20 marzo del 1946, è stato ordinato sacerdote il 17 maggio del 1970, per le mani del Santo Padre il Papa Paolo VI. Ha svolto il suo ultimo ministero pastorale presso la parrocchia San Ferdinando in Bari. La liturgia pasquale di commiato sarà celebrata venerdì 19 marzo 2021 alle ore 16.00 nella Parrocchia San Ferdinando in Bari.

